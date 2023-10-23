Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе сельхозпродукции

Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе ряда видов сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко .

«Мы положительно решили вопрос беспошлинного ввоза в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Монголии», — цитирует РИА Новости зампреда правительства.

Ранее Абрамченко сообщила, что в 2023 году власти выделят около 4,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса в новых регионах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».