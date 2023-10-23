На многих заправках в Екатеринбурге пропал бензин

Жители Екатеринбурга пожаловались на дефицит бензина на многих заправках сети «Лукойл» в городе. Компания подтвердила нехватку топлива, пишет Е1.

Один из граждан сообщил изданию, что объехал пять заправок, и везде пропал Аи-100. На некоторых АЗС нет и Аи-95, добавил он. Другой гражданин заявил, что также исчез Аи-92. Еще один житель города рассказал, что работники заправок начали убирать цены на вывесках.

На данный момент во всех регионах наблюдаются некоторые сложности с поставкой бензина, заявили на горячей линии «Лукойла». Там отметили, что на АЗС может не быть дизельного и других видов топлива, а узнать о наличии можно, только посетив ту или иную заправку.