Экономист рассказал о будущем рубля

«Можно прогнозировать, что до конца года рубль дойдет до уровня 90 рублей за доллар. Это вполне достижимая задача. Если будет существенный приток валютной выручки и эффективное управление ограничениями, то, может быть, и больше будет укрепление — до 87-85, но в этом я уже не так уверен. Именно этот интервал — 85-90, насколько я понимаю, в наибольшей степени соответствует интересам правительства», — подытожил собеседник «Ленты.ру».