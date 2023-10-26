Эксперт назвал способ снизить кредитную нагрузку

Если вам стало сложно выплачивать кредит, банк должен идти на встречу в вопросе изменения условий задолженности, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Способ снизить кредитную нагрузку он назвал в беседе с «Лентой.ру».
По словам экономиста, можно прибегнуть к реструктуризации долга, которая предполагает продление срока выплаты кредита и снижение ежемесячного платежа.
Для реструктуризации необходимо обратиться в банк. При этом следует предоставить документы, которые подтверждают, что вы добропорядочный заемщик и у вас упал заработок.
«Некоторые банки неохотно идут на реструктуризацию, но по идее они не должны отказывать, так как было несколько распоряжений из Центрального Банка, который призывал банки идти на встречу заемщикам», — подытожил Беляев.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов назвал уровень закредитованности россиян чрезмерно высоким. Средний уровень платежной нагрузки по кредитам у граждан равен половине доходов, у 60 процентов должников платежи забирают почти треть доходов, а каждый третий заемщик имеет просроченность хотя бы по одному кредиту.