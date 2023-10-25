Россия заполнила свои ПХГ газом к зиме до рекордного уровня

"К осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов в целевом объеме закачан газ в подземные хранилища РФ. Оперативный резерв газа в подземных хранилищах на сегодняшний день составляет 72,842 млрд куб. м. Это на 180 млн куб. м газа больше, чем к прошлому сезону. Максимальная суточная производительность подземных хранилищ на начало периода отбора составляет 858,8 млн куб. м газа в сутки. Это на 6,4 млн куб. м газа больше, чем в прошлом году", - сказал он, добавив, что оба показателя текущего года являются историческими рекордами для России и "Газпрома".