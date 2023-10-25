Россия заполнила свои ПХГ газом к зиме до рекордного уровня

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) России к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов составляют рекордные 72,842 млрд куб. м. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"К осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов в целевом объеме закачан газ в подземные хранилища РФ. Оперативный резерв газа в подземных хранилищах на сегодняшний день составляет 72,842 млрд куб. м. Это на 180 млн куб. м газа больше, чем к прошлому сезону. Максимальная суточная производительность подземных хранилищ на начало периода отбора составляет 858,8 млн куб. м газа в сутки. Это на 6,4 млн куб. м газа больше, чем в прошлом году", - сказал он, добавив, что оба показателя текущего года являются историческими рекордами для России и "Газпрома".
"Газпром" выполнил все плановые профилактические работы на своих объектах.
"Владимир Владимирович, "Газпром" к прохождению пиковых нагрузок предстоящей зимы готов", - резюмировал Миллер.
Прошедшей зимой оперативный резерв газа в ПХГ составлял 72,662 млрд куб. м, а потенциальная максимальная суточная производительность - 852,4 млн куб. м.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2023 года "Газпром" закачал в ПХГ 18,7 млрд куб. м газа (23,8 млрд куб. м годом ранее), отбор составил 21,6 млрд куб. м (21,3 млрд куб. м за аналогичный период 2022 года).