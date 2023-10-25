Путин похвалил аграриев за высокий урожай
В 2023 году российские сельхозпроизводители собрали хороший урожай в 140 млн тонн зерна, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
«То, что у нас урожай опять будет в этом году такой хороший – 140 млн тонн зерна, – это очень хорошо», – цитирует главу государства ТАСС.
Путин выразил благодарность руководству отрасли и всем аграриям. «Здорово! Отличный результат!» – добавил президент.
Ранее Путин отмечал, что в 2023 году объем урожая в стране составит порядка 137-138 млн тонн.