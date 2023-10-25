Финансовый аналитик оценил вероятность дефолта в России

Никакого финансового кризиса я не жду. Но хочу напомнить россиянам — у вас вклад в коммерческом банке застрахован на 1,4 млн рублей, на рынке бондов — ничего не застраховано. До конца года, до президентских выборов я ничего страшного не жду. Дефолт России не грозит, можно спать спокойно. У нас очень низкое отношение долга к ВВП. Ситуации 1998-го точно не может быть, — сказал аналитик.