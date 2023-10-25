Россельхознадзор запретил поставки подкарантинной продукции из Дании

Россельхознадзор запрещает с 27 октября ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Дании, а также датского происхождения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Решение принято в связи с выявлением карантинного для России и стран - членов ЕАЭС объекта - амброзии полыннолистной в семенной продукции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что речь идет о запрете поставок семенного и посадочного материала.