Россельхознадзор запретил поставки подкарантинной продукции из Дании
Россельхознадзор запрещает с 27 октября ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Дании, а также датского происхождения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Решение принято в связи с выявлением карантинного для России и стран - членов ЕАЭС объекта - амброзии полыннолистной в семенной продукции", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что речь идет о запрете поставок семенного и посадочного материала.
В Россельхознадзоре отметили, что ограничения введены на основании статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений и федерального закона № 206-ФЗ "О карантине растений".