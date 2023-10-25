Спикер Джонсон назвал ключевую проблему для безопасности США

Спикер Джонсон назвал госдолг ключевой проблемой для безопасности США
Свежеиспеченный спикер палаты представителей США Майк Джонсон выделил космический госдолг страны как основную угрозу её безопасности. Об этом конгрессмен заявил в своей инаугурационной речи.
"Величайшая угроза нашей национальной безопасности - это наш государственный долг, - отметил Джонсон. - Мы знаем, что необходимо принимать непростые решения, но последствия бездействия сейчас невыносимы. Мы обязаны разъяснить это американскому народу, чтобы они это тоже понимали".
Джонсон также добавил, что намерен сформировать двухпартийную комиссию, которая незамедлительно приступила бы к решению вышеупомянутой проблемы. Напомним, что текущий госдолг США превышает 33 триллиона долларов.