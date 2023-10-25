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Спикер Джонсон назвал госдолг ключевой проблемой для безопасности США

Свежеиспеченный спикер палаты представителей США Майк Джонсон выделил космический госдолг страны как основную угрозу её безопасности. Об этом конгрессмен заявил в своей инаугурационной речи.

Спикер Джонсон назвал ключевую проблему для безопасности США
© globallookpress.com

"Величайшая угроза нашей национальной безопасности - это наш государственный долг, - отметил Джонсон. - Мы знаем, что необходимо принимать непростые решения, но последствия бездействия сейчас невыносимы. Мы обязаны разъяснить это американскому народу, чтобы они это тоже понимали".

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Джонсон также добавил, что намерен сформировать двухпартийную комиссию, которая незамедлительно приступила бы к решению вышеупомянутой проблемы. Напомним, что текущий госдолг США превышает 33 триллиона долларов.

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