Спикер Джонсон назвал ключевую проблему для безопасности США

"Величайшая угроза нашей национальной безопасности - это наш государственный долг, - отметил Джонсон. - Мы знаем, что необходимо принимать непростые решения, но последствия бездействия сейчас невыносимы. Мы обязаны разъяснить это американскому народу, чтобы они это тоже понимали".