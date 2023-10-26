Бизнес анализирует меры по борьбе с инфляцией

Ожидается, что Банк России 27 октября примет решение по ключевой ставке, от которой зависят уровни процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов. На данный момент большинство аналитиков прогнозирует рост на 100 процентных пунктов до 14%. Повышение ставки происходит на фоне незначительного укрепления рубля после выхода Указа президента об обязательной продаже валютной выручки, который призван стабилизировать курс рубля.

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Нынешний и ожидаемый уровни ключевой ставки пока далеки до рекордных 20%, на которых ставка находилась в феврале - апреле 2022 года, но вполне достаточны для того, чтобы бизнес сталкивался с негативными последствиями удорожания заимствований. Опасения бизнеса легли в основу дискуссии, развернувшейся в начале октября на Бюро правления Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где анализировались предложения по пересмотру подходов к реализации денежно-кредитной политики Банка России. Как и ожидалось, значительная часть представителей бизнеса полагают, что высокая ключевая ставка рефинансирования (13% на текущий момент) тормозит экономический рост, а ее резкие, скачкообразные изменения отрицательно влияют на кредитные условия для конечных заемщиков. Поэтому ЦБ, по их мнению, следует или уменьшить процентную ставку, или субсидировать ее при инвестициях в основной капитал, а также изменить политику таргетирования инфляции, как это делается в Китае, где плавное снижение ключевой ставки с 2011 года (до нынешних 3,55%) сочетается с инфляцией в пределах 2% и ростом ВВП выше 5%.

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В случае повышения Банком России ключевой ставки нужны будут корректировки в российский бюджет для сохранения субсидиарной поддержки - такое мнение ТАСС выразил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, многие эксперты сходятся на том, что ставку поднимут как минимум на 1 п.п.

"Для нас важно, чтобы бюджет <…>среагировал на это повышение ставки соответствующими корректировками, связанными с субсидиарными программами, связанными с поддержкой экспорта и высокотехнологичных производств. И чтобы не снижались размеры этой субсидиарной поддержки в рамках институтов развития", - сказал Шохин.

Президент "Норникеля" Владимир Потанин считает в целом оправданными выстроенные ЦБ приоритеты, в первую очередь направленные на снижение инфляции.

"В последнее время в адрес наших денежных властей звучат предложения по снижению кредитной ставки, чтобы эта мера обеспечила рост инвестиционной активности. Уверен, что сейчас в первую очередь необходимо побороть инфляцию, на ее фоне низкая процентная ставка бессмысленна. В текущей ситуации критика в адрес ЦБ напоминает недовольство врачом, когда он назначает больному сильнодействующее лекарство с побочными эффектами. Риск роста инфляции фундаментально более опасен для экономики, чем недоступность кредитных ресурсов", - полагает бизнесмен.

Особое мнение сложилось и по ряду других инициатив, включенных в проект решения. Так, некоторые предприниматели призвали к осторожности в реализации еще одного предложения РСПП - гармонизации ключевой ставки со странами БРИКС. Высказываются опасения по поводу чувствительной для экспортеров идеи распространения на компании норматива по открытой валютной позиции (ОВП, сейчас есть только у банков - их суммарная позиция не должна превышать 20% от капитала). Эта новация негативно отразится на финансовых результатах предприятий, не позволив им осуществлять хеджирование от девальвации рубля, диверсификацию по процентным доходам и контролировать связанные с импортом валютные риски.