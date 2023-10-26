Курсу биткоина предрекли рост до исторического максимума

«Мощный уровень сопротивления, располагающийся вблизи отметки 30 тысяч долларов, был преодолен 23 октября, и актив вырос более чем на 10 процентов на очень приличных объемах, в том числе и на закрытии коротких позиций крупных маржинальных спекулянтов, которые вынуждены были откупать свои "шорты" (шорт или короткая позиция — это продажа актива в надежде на его падение). На биржевом сленге говорят: "Нет более страшного быка, чем испугавшийся медведь, который пытается унести ноги"», — пояснил Переславский.