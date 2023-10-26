Курсу биткоина предрекли рост до исторического максимума

Рост цены биткоина на 30 процентов за две недели может быть обусловлен несколькими факторами, сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Финансовый аналитик назвал их в беседе с «Лентой.ру», а также предрек криптовалюте дальнейший рост до нового исторического максимума.
Во-первых, настроение инвесторов и трейдеров значительно улучшилось, рассказал он. По его словам, оптимизму способствовал отказ Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от продолжения расследования против руководителей Ripple, а также от вердикта апелляционного суда США, предписывающего SEC пересмотреть заявку Grayscale на преобразование ее криптовалютного траста в спотовый биткоин-ETF.
В качестве второго и третьего фактора экономист назвал технический анализ и психологию биржевой толпы, которые имеют тесную связь между собой.
«Мощный уровень сопротивления, располагающийся вблизи отметки 30 тысяч долларов, был преодолен 23 октября, и актив вырос более чем на 10 процентов на очень приличных объемах, в том числе и на закрытии коротких позиций крупных маржинальных спекулянтов, которые вынуждены были откупать свои "шорты" (шорт или короткая позиция — это продажа актива в надежде на его падение). На биржевом сленге говорят: "Нет более страшного быка, чем испугавшийся медведь, который пытается унести ноги"», — пояснил Переславский.
По его мнению, положено начало для долгосрочного тренда по увеличению стоимости биткоина. Однако обольщаться и ждать немедленного продолжения роста не стоит, полагает эксперт.
«Следует дождаться двух взаимоисключающих событий: одобрения спотового ETF в США и халвинга биткоина. Если первое событие однозначно даст новый импульс спросу, то второе может сократить приток денег от майнеров. Я считаю, что для долгосрочных инвестиций биткоин — перспективное вложение. В горизонте 2-3 лет он может достигнуть своего исторического максимума в районе 70 тысяч долларов», — поделился собеседник «Ленты.ру».
Во вторник, 24 октября, стоимость биткоина превысила 34 тысячи долларов. Такой отметки криптовалюта достигла впервые с мая 2022 года.
Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака назвал биткоин спекулятивным инструментом и посоветовал не рассматривать его для инвестиций.