В Минфине оценили возможное превышение сборов по налогу на сверхприбыль

Минфин России ожидают, что размер сборов по налогу на сверхприбыль (windfall tax) может превысить планируемые ранее 300 млрд рублей не более чем на 5%, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

«Если и будет превышение по объему поступлений, то незначительное — 5% максимум. У компаний есть опция заплатить как в этом году, так и в следующем году, но в два раза больше», — отметил он, отвечая на вопрос агентства о том, может ли объем выплат от компаний по налогу на сверхприбыль превысить ожидаемый порог в 300 млрд.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России налога на сверхприбыль российских и иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность в России.

Windfall tax или налог на сверхприбыль — один из финансовых рычагов, с помощью которых Минфин пытается поддержать госбюджет. Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.

Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза — до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что бюджет может получить по итогам этого сбора 300 млрд рублей. Полученные средства планируется направить на поддержку и развитие социальной сферы.