В России акциз на медицинский спирт может быть введен в 2024 году

В 2024 году акциз может быть введен на весь производимый в России спирт, включая медицинский. Дополнительные поступления в бюджет оцениваются в диапазоне от 15 до 20 миллиардов рублей. Однако сроки реализации этой идеи зависят от проработки механизма, который позволит избежать увеличения цен на лекарства. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью РИА Новости.

© Алексей Сухоруков/РИА Новости

В начале октября глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство поддерживает идею обложения акцизом всего производимого в России этанола и не имеет разногласий с Минздравом. При этом он подчеркнул, что это не должно привести к повышению цен на медицинские изделия на основе спирта. В середине октября Сазанов заявил, что оба ведомства ищут способы избежать роста стоимости социально значимых лекарств при введении акциза на медицинский спирт и планируют завершить работу над этим вопросом в течение месяца. Сазанов отметил, что налоговый период по акцизам составляет месяц, поэтому введение налога не обязательно должно произойти с 1 января.

Видео дня

Он также добавил, что в этом году акциз не будет введен, но возможно его введение в следующем году, например, с 1 февраля или 1 марта. Замминистра подчеркнул, что проблема не заключается в самом введении акциза, так как это требует лишь минимальных изменений в налоговом законодательстве. Однако важно определиться с общей конструкцией и механизмом субсидирования производителей лекарств, а также перечнем субсидируемых лекарств.