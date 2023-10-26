Кому придется заплатить новый налог за 2023 год

Граждане, которые получили по всем банковским счетам доход в более 130 тысяч рублей, должны будут заплатить налог на вклады за 2023 год. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Издание напоминает, как осуществляется расчет налога на вклады — максимальная ключевая ставка в ЦБ умножается на 1 миллион рублей. Сейчас максимальная ставка — 13 %. В случае ее повышения, размер необлагаемого дохода граждан возрастет.

«Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется. Если превысит — ставка налога составит 13%, — указал эксперт.

При этом не нужно самостоятельно рассчитывать налог на вклады — Федеральная налоговая служба сделает это сама, когда банки передадут все данные по доходам клиентов в срок до 1 февраля 2024 года. Затем ФНС пришлет плательщику уведомление, внести плату потребуется до 1 декабря 2024 года.