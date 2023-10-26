Рубль стал главной валютой в торговле России со странами СНГ

Министр также высказался о ситуации с валютами за периметром СНГ. Он обратил внимание на российско-китайскую торговлю, где «на рубли и юани приходится почти 95% взаимных расчетов». Средний же оборот торгов этой парой приблизился к 200 млрд руб. в день. Как отметил Решетников, такие операции дают возможность РФ использовать юани не только в торговле с Китаем, но и с другими государствами, что позволяет обеспечивать потребность отечественной «экономики и граждан в разнообразных товарах».