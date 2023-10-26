В России увидели риски непополнения ФНБ за счет нефти и газа

В 2023 году Фонд национальной безопасности (ФНБ) России не будет пополняться за счет дополнительных доходов от экспорта нефти и газа. Соответствующие риски увидели аудиторы Счетной палаты, их цитирует газета «Известия».

Эксперты объяснили свой прогноз приостановкой в 2022 году действия бюджетного правила, которое необходимо для снижения зависимости бюджета и курса рубля от колебаний цен на нефть, а также ростом расходов на поддержку экономики и граждан «в условиях геополитического и санкционного давления».

Видео дня

«Первое полугодие складывалось не так, будем говорить, оптимистично, как нам бы хотелось, и мы больше тратили, тратили средства из ФНБ, не пополняя его. Второе полугодие, с августа текущего года ситуация поменялась, и мы уже перестали использовать средства ФНБ, наоборот, дополнительные нефтегазовые доходы будут направлены и на увеличение ФНБ», — ранее отмечал министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, в 2023 году ФНБ пополнится на 1,2 триллиона рублей.

В 2022-м бюджетное правило было приостановлено, с этого момента нефтегазовые доходы направлялись на текущие нужды казны. Механизм перезапустили с новыми параметрами, и в 2023 году вместо базовой цены на нефть стали ориентироваться на сумму доходов в размере восьми триллионов рублей в год. На 2024 год механизм снова перезапустят, цену отсечения установят на уровне 60 долларов за баррель, она будет индексироваться на два процента в год.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2024—2026 годы, на конец 2023-го объем составит порядка 12,2 триллиона рублей. Средства фонда будут использованы на 3,5 триллиона, чтобы компенсировать дефицит бюджета и обеспечить финансирование пенсионной системы. Пополнят ФНБ лишь 1,1 триллиона рублей.

В следующем году объем ФНБ может быть пополнен технически: поступления от дополнительных нефтегазовых доходов могут быть обратно изъяты в бюджет, заявил Марсель Салихов из ВШЭ. Единственная альтернатива финансированию через ФНБ — это выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ), что обойдется Минфину дорого из-за высокой ключевой ставки. При этом, согласно отчету СП, предельный объем использования средств ФНБ на покрытие дефицита бюджета казны в 2023-м составит 2,9 триллиона, а на софинансирование пенсионных накоплений — 2,6 миллиарда рублей.