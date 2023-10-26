Заседание Совета директоров Банка России, который должен принять решение по ключевой ставке, можно сравнить с битвой при Ватерлоо, так как оно определит судьбу финансового рынка на ближайший год. Такое мнение высказал зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, пишет РБК.

В сентябре Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых на фоне роста годовой инфляции и усиления инфляционного давления. По данным регулятора, это произошло, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля. Обновленный прогноз Центробанка предполагает, что по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0–7,0%.

Новое заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на 27 октября.

«Я не зря с таким пафосом анонсирую этот Совет директоров: как Ватерлоо определяло судьбу Европы, так и это заседание во многом определит судьбу и финансового, и банковского рынка в оставшемся 2023-м и, прежде всего, в 2024 году», — пояснил Пьянов.

По его словам, данные по инфляции говорят о том, что она может превысить установленный прогнозом ЦБ верхний порог. А значит, весьма вероятно повышение ключевой ставки до 14% или даже 15%.

При этом зампред ВТБ не исключил негативного влияния решения ЦБ, «если там будут неожиданности», на все портфели ценных бумаг с фиксированной ставкой. А стратегию

ЦБ он назвал «борьбой с инфляцией до последнего кредита» и предупредил о возможном замедлении потребительского кредитования, где нет субсидирования.

«Если ключевая ставка будет повышена до 14% — это консенсусный вариант, — то это будет стоить примерно 2 процентных пункта уменьшения темпов роста кредитования юридических лиц, порядка 3 п.п. роста в ипотеке и порядка 5 п.п. роста в неипотеке уже в 2023 году», — констатировал Пьянов.