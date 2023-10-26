Фондовый рынок Турции упал из-за обострения отношений с Израилем

В среду произошло падение турецкого рынка акций, в результате чего базовый индекс Borsa Istanbul 100 упал на 7% и спровоцировал 2 приостановки торгов на всем рынке. По всей видимости, падение акций связано с опасениями по поводу отношений страны с Израилем после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отмене запланированной им поездки в Израиль из-за продолжающегося конфликта в секторе Газа.

«У нас был план поездки в Израиль, но он был отменен, мы не поедем», — заявил Эрдоган законодателям.

По словам Эрдогана, у Турции нет никаких проблем с Израилем, но при этом он подчеркнул, что никогда не будет мириться с участием Тель-Авива в актах насилия. Он добавил, что рассматривает ХАМАС как освободителей.

Кроме того, официальные лица в Турции приостановили планы по реализации проекта строительства газопровода с Израилем.

Сегодняшнее падение биржи в Турции стало самым значительным после разрушительных февральских землетрясений. Рынок страны находится на пути к самому значительному месячному падению за последние 3 года.

До недавнего падения турецкие акции демонстрировали значительное ралли в этом году: по состоянию на 3 октября индекс вырос на 55%. Недавнее падение объясняется эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и давлением на розничных инвесторов в стране, которые использовали акции в качестве инструмента для борьбы с инфляцией.