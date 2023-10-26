Власти РФ хотят запретить экспорт отдельных видов мяса птицы
Минсельхоз РФ выступил за введение запрета на вывоз из России отдельных видов мяса птицы. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на информацию, размещенную на портале проектов нормативных правовых актов.
Предлагается ввести такую меру на шесть месяцев. Она необходима для сдерживания повышения потребительской стоимости на социально значимую продукцию и недопущения дефицита, говорится в обосновании правового акта.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные мониторинга Национального союза птицеводов (НСП) сообщили, что цена на тушку бройлера в оптовом сегменте продемонстрировала снижение на 2,8%, до 210 руб. за 1 кг.
Речь идет о периоде с 16 по 22 октября. Данный вид мяса упал в цене впервые с июня. По словам представителя Минсельхоза, глава ведомства Дмитрий Патрушев переговорил с НСП и крупнейшими производителями. В ходе беседы стороны достигли договоренности об «интенсификации производства и стабилизации стоимости этого продукта на внутреннем рынке».