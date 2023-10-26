В Казахстане готовятся к ужесточению выдачи платежных карт иностранцам

Постановление, которое предусматривает выдачу банками второго уровня платежных карт иностранцам только при наличии разрешения на временное или постоянное проживание в республике, было разработано Национальным банком Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

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В документе подчеркивается, что такие лица должны иметь разрешение на временное или постоянное проживание в Республике Казахстан, которое было получено в соответствии с законом Республики Казахстан «О миграции населения».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о планах республики следовать санкционному режиму в отношении России.

В частности, с минувшей весны Казахстан начал требовать оформления сопроводительных накладных на товары при торговле со странами ЕАЭС.