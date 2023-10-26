Депутаты попросят кабмин ограничить наценки на продукты первой необходимости

Правительству следует рассмотреть возможность ограничения торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости 10-15 процентами. Об этом говорится в постановлении, которое Госдума приняла 26 октября по итогам правительственного часа с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым 20 сентября. Тогда министр представил депутатам национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2022 году госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

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В постановлении правительству рекомендовано «рассмотреть вопрос о введении государственного регулирования торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости на уровне 10-15%». Также депутаты советуют кабмину сохранить приоритетный порядок господдержки в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Правительству нужно рассмотреть возможность увеличения финансирования госпрограмм по комплексному развитию сельских территорий и эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса РФ в соответствии с исходными их паспортами, также отмечается в документе.

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Депутаты просят кабмин разработать меры снижения цен на горюче-смазочные материалы для сельхозпроизводителей, и по возможности освободить их от уплаты входящих в стоимость топлива акцизов в объемах, необходимых для работы тракторов и комбайнов. Помимо этого рекомендуется «рассмотреть возможность целевого финансирования предприятий отечественного сельхозмашиностроения в рамках программ импортозамещения, включая государственную программу РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

А при формировании государственной политики в сфере развития сельского хозяйства — рассмотреть в качестве приоритетной задачи доведение уровня заработной платы работников сельского хозяйства до средней зарплаты по экономике субъекта РФ.