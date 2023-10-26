Японская иена рухнула до минимального уровня за год

Курс доллара к иене на международном рынке Форекс повысился до самого высокого с 21 октября 2022 года уровня — до 150,79 иены, передают РБК Инвестиции.

Сегодня в первой половине дня (мск) он показал рост на 0,4%. К 10:41 мск за доллар стоил 150,56 иены (+0,25%).

Снижение курса иены с начала года оценивается почти в 15%. Основная причина ослабления японской валюты к доллару — расхождение между сверхмягкой денежно-кредитной политикой Банка Японии и ожиданиями дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы США, пытающейся остановить рост инфляции

Банк Японии в сентябре принял решение сохранить ставки на прежних уровнях.

Краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставили на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций — около нуля.