Лавров: Европа под давлением США идет на прямые убытки

"Я отметил, что мы не закрываем двери в этих процессах ни для кого. Но если Европа сейчас предпочитает отгородиться, то, как вы сказали, Александр Григорьевич [Лукашенко], нам придется от разделения труда переходить к самостоятельному, суверенному созданию всего, что нам необходимо для развития, для безопасности", - сказал Лавров.



"Но, опять же, если и когда они одумаются и поймут, что они сами себя лишают взаимовыгодных экономических перспектив, и вернутся, наверное, тогда мы с вами, со всеми теми, кто будет сейчас сотрудничать в наших интеграционных структурах, будем смотреть, с какими они идеями придут", - добавил российский министр.