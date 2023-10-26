Лавров: Европа под давлением США идет на прямые убытки

Лавров заявил, что Европа под давлением США идет на прямые убытки
Европа под давлением Вашингтона идет на прямые убытки, одной из задач США было недопущение ее экономической самостоятельности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Сейчас под давлением Вашингтона Европа идет на прямые убытки. <...> Я думаю, одна из задач американцев тоже была ослабить Европу и не дать ей возможности экономически расправить плечи и стать самостоятельной", - сказал Лавров.
Он в очередной раз подчеркнул открытость России к равноправному и честному сотрудничеству с другими странами.
"Я отметил, что мы не закрываем двери в этих процессах ни для кого. Но если Европа сейчас предпочитает отгородиться, то, как вы сказали, Александр Григорьевич [Лукашенко], нам придется от разделения труда переходить к самостоятельному, суверенному созданию всего, что нам необходимо для развития, для безопасности", - сказал Лавров.
"Но, опять же, если и когда они одумаются и поймут, что они сами себя лишают взаимовыгодных экономических перспектив, и вернутся, наверное, тогда мы с вами, со всеми теми, кто будет сейчас сотрудничать в наших интеграционных структурах, будем смотреть, с какими они идеями придут", - добавил российский министр.