Объем расходов бюджета РФ вырастет вдвое за последние 5 лет

Силуанов заявил, что общий объем расходов бюджета РФ за пять лет вырастет вдвое
Общий объем расходов федерального бюджета РФ за пять лет, начиная с 2019 года, вырастет в два раза, заявил на пленарном заседании в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.
"В следующем году расходы федерального бюджета составят 36,6 трлн рублей. Это огромный ресурс. По сравнению с 2019 годом, уважаемые депутаты, объем расходов возрастает в два раза. За пять лет расходы в следующем году будут удвоены, по сути", - сказал министр.
Он уточнил, что средства на увеличение расходов поступят в бюджет за счет принятия мир по мобилизации доходной базы, дополнительных поступлений от улучшения администрирования косвенных налогов, дальнейших шагов по донастройке нефтегазового сектора, а также за счет прогрессивной шкалы экспортных пошлин, которая была введена уже в этом году.
Силуанов также напомнил, что дефицит российского бюджета в предстоящем трехлетнем периоде не превысит 1% и является безопасным.
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. Доходы бюджета РФ прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025 году, 34,1 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно. Таким образом, дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025 году и 1,5 трлн рублей в 2026 году. Как заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, власти постарались минимизировать дефицит настолько, насколько это возможно.