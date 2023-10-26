Объем расходов бюджета РФ вырастет вдвое за последние 5 лет

Общий объем расходов федерального бюджета РФ за пять лет, начиная с 2019 года, вырастет в два раза, заявил на пленарном заседании в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.

"В следующем году расходы федерального бюджета составят 36,6 трлн рублей. Это огромный ресурс. По сравнению с 2019 годом, уважаемые депутаты, объем расходов возрастает в два раза. За пять лет расходы в следующем году будут удвоены, по сути", - сказал министр.

Он уточнил, что средства на увеличение расходов поступят в бюджет за счет принятия мир по мобилизации доходной базы, дополнительных поступлений от улучшения администрирования косвенных налогов, дальнейших шагов по донастройке нефтегазового сектора, а также за счет прогрессивной шкалы экспортных пошлин, которая была введена уже в этом году.

Силуанов также напомнил, что дефицит российского бюджета в предстоящем трехлетнем периоде не превысит 1% и является безопасным.