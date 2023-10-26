Перечислены страны, на которых отразится эмбарго на вывоз яйца из РФ
В первом полугодии 2023 года России удалось экспортировать яиц птицы на 3,5 миллиона долларов. Наибольшая доля поставок — 96 процентов — пришлась на Киргизию и Азербайджан, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.
Подчеркивается, что Россия смогла экспортировать яйца и полуфабрикаты из них в среднем на 580 тысяч долларов в месяц. Ключевым покупателем считалась Киргизия — общая сумма закупок составила 2,6 миллионов долларов. На второй строчке находился Азербайджан (712 тысяч долларов), следом шли Узбекистан, Армения, Грузия и Индия.
Армении удалось существенно нарастить закупки — до 55 тысяч долларов (показатель в 1,8 раза превышает уровень первого полугодия). Азербайджанская сторона также увеличила импорт в 1,6 раза в сравнении со средним значением за первое полугодие, до 188 тысяч долларов.
Ранее Минсельхоз России счел необходимым установить временный запрет на экспорт из России пищевого яйца птицы сроком на шесть месяцев.
Он также выступил за введение запрета на вывоз из России отдельных видов мяса птицы. Предлагается ввести такую меру тоже на шесть месяцев. Она необходима для сдерживания повышения потребительской стоимости социально значимую продукцию и недопущения дефицита, говорится в обосновании необходимости подготовки проекта нормативного правового акта.