Перечислены страны, на которых отразится эмбарго на вывоз яйца из РФ

В первом полугодии 2023 года России удалось экспортировать яиц птицы на 3,5 миллиона долларов. Наибольшая доля поставок — 96 процентов — пришлась на Киргизию и Азербайджан, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

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Подчеркивается, что Россия смогла экспортировать яйца и полуфабрикаты из них в среднем на 580 тысяч долларов в месяц. Ключевым покупателем считалась Киргизия — общая сумма закупок составила 2,6 миллионов долларов. На второй строчке находился Азербайджан (712 тысяч долларов), следом шли Узбекистан, Армения, Грузия и Индия.

Армении удалось существенно нарастить закупки — до 55 тысяч долларов (показатель в 1,8 раза превышает уровень первого полугодия). Азербайджанская сторона также увеличила импорт в 1,6 раза в сравнении со средним значением за первое полугодие, до 188 тысяч долларов.

Ранее Минсельхоз России счел необходимым установить временный запрет на экспорт из России пищевого яйца птицы сроком на шесть месяцев.