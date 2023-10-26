ЦБ Турции повысил учетную ставку

Центральный банк Турции принял решение о повышении учетной ставки с 30% до 35%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регулятора.

Как уточняется, данная мера была принята комитетом по денежно-кредитной политике ЦБ Турции в ходе октябрьского заседания. Так, учетная ставка была увеличена на 500 базисных пунктов.

В текущем месяце турецкая национальная валюта упала до минимума к американской. Курс превысил отметку в 28 лир за доллар.

В прошлом месяце турецкий регулятор решил повысить ставку также на 500 базисных пунктов — с 25% до 30%.

Центробанк страны летом сообщал о планах поэтапно ужесточать монетарную политику. Власти пока не корректировали прогноз высокой инфляции.