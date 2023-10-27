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Набиуллина заявила о дефиците кадров в российских компаниях

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров.

Набиуллина заявила о дефиците кадров в российских компаниях
© РИА Новости

«Существенным ограничителем для расширения производства является дефицит кадров. С ним столкнулись две трети компаний из нашего опроса», — сказала она на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что особенно значительна эта проблема в обрабатывающей промышленности.

Ранее Центробанк России сообщил о решении повысить ключевую ставку до 15%.

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