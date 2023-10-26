ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил базовую ставку прежней — на уровне 4,5%, говорится в пресс-релизе регулятора. Две другие ставки также остались без изменения: ставка по маржинальной кредитной линии составляет 4,75%, ставка по депозитной линии — 4%. До этого ЕЦБ повышал ставки на протяжении 10 заседаний подряд.

Совет управляющих все так же ожидает, что инфляция будет оставаться слишком высокой в течение долгого времени, а внутреннее ценовое давление останется сильным. При этом ЕЦБ отмечает, что инфляция заметно снизилась в сентябре, в том числе из-за эффекта сильной базы, большинство показателей базовой инфляции также продолжали снижаться.

«Прошлые повышения процентных ставок советом управляющих по-прежнему оказывают сильное влияние на условия финансирования. Это все больше снижает спрос и тем самым помогает снизить инфляцию», — говорится в пресс-релизе регулятора.

ЕЦБ намерен обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%. «Совет полагает, что ключевые ставки находятся на уровне, который, при его поддержании в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение этой цели», — добавляет регулятор.