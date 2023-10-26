Глава ЕК предложила пересмотреть бюджет ЕС

Евросоюзу необходимо пересмотреть свой бюджет, чтобы найти средства для оказания помощи Украине и населению сектора Газа, а также чтобы справиться с миграционными потоками. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по прибытии на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе.

"Еврокомиссия действует решительно. Мы поддерживаем Украину, помогаем населению Газы, работаем усердно, чтобы справиться с миграцией. Все это нуждается в финансирвании, поэтому я предложила пересмотеть бюджет ЕС, и это будет обсуждаться на саммите. Посмотрим, куда это приведет", - сказала она.