Экономике еврозоны предрекли проблемы

Эксперты одного из крупнейших финансовых конгломератов — Barclays — предупредили о рисках рецессии в еврозоне и спада ВВП региона. Об этом сообщает Bloomberg.

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Глава отдела исследований европейской экономики британского банка Дэни Бергер объяснил усугубление ситуации в еврозоне сокращением деловой активности в ключевых секторах и наращиванием объемов кредитования. В свою очередь, экономист организации Сильвия Арданья сочла основным очагом «тревожной слабости» ситуацию в периферийных государствах региона.

«Индекс деловой активности показал, что периферия намного слабее, чем мы думали вначале», — посетовала аналитик.

Арданья не согласилась с выводами главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард о том, что в настоящее время экономика еврозоны находится в стагнации. На фоне слабой экономической активности эксперт Barclays допустила, что базовая инфляция в регионе достигнет целевого значения ЕЦБ в два процента раньше 2025 года.

«Ужесточение денежно-кредитной политики происходит довольно сильно, и мы еще не видели его пика», — заключила она.