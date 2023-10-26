В Литве запретили законом импорт сжиженного газа из РФ в любой форме

Сейм (парламент) Литвы запретил в любой форме импорт сжиженного газа из России, который в ограниченных масштабах еще поступал в республику. За соответствующие поправки в закон о природном газе проголосовали 111 депутатов, 6 воздержались.

"Существуют предприятия, которые до сих пор занимаются импортом сжиженного газа из России, доставляя его из Польши автоцистернами. Это должно быть запрещено", - отметили инициаторы поправок.

Запрет вступит в силу с начала ноября.

Минэнерго Литвы установило, что зарегистрированная в Варшаве Cryogas M&T Poland закупает у компании "Газпром экспорт", являющейся дочерним предприятием "Газпрома", сжиженный газ и ввозит его в Литву цистернами.