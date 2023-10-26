Нацбанк Украины улучшил макропрогноз на 2023 год

Нацбанк Украины (НБУ) существенно улучшил текущий макроэкономический прогноз, при этом аналитики банка подсчитали, что общий объем полученной Киевом в этом году иностранной помощи достигнет порядка $45 млрд. В 2024 году в экономике страны ожидается спад, сообщила пресс-служба регулятора.

В опубликованном на сайте отчете указано, что экономисты НБУ улучшили прогноз по инфляции к концу 2023 года с 10,6% до 5,8%. Прогноз роста реального ВВП в 2023 году пересмотрен с 2,9% до 4,9%. Как пояснили в пресс-службе регулятора, на эти решения повлияли оценка урожая и увеличение возможностей для украинского экспорта.

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"Предполагается, что общий объем финансовой поддержки в форме кредитов и грантов в этом году составит около $45 млрд. Эти поступления остаются основным источником покрытия высокого дефицита государственного бюджета, который в этом году расширится до 29% ВВП", - говорится в отчете.

В Нацбанке признали, что потребности Украины во внешнем финансировании в последующие годы будут оставаться значительными.

"Важным предположением прогноза остается достаточность и ритмичность поступления такой помощи", - отметил регулятор, подчеркнув, что необходимым условием для этого является выполнение Украиной обязательств перед международными партнерами.

Согласно оценкам аналитиков НБУ, в 2024 году ожидается спад в экономике. Инфляция составит 9,8% (ранее оценивалась в 8,5%). Регулятор рассчитывает, что она замедлится до 6% в 2025 году. Согласно прогнозам Нацбанка, рост экономики в 2024 году составит 3,6% при условии дальнейшего поиска альтернативных путей экспорта и мягкой фискальной политики. В 2025 году НБУ ожидает ускорение роста реального ВВП до 6% за счет "постепенного возвращения мигрантов из-за границы, улучшения потребительских и инвестиционных настроений, налаживания оптимальной логистики и производства и восстановления поврежденной инфраструктуры".

Дефицит бюджета на Украине

Украинские чиновники давно признали, что Киев самостоятельно не покрывает даже свои военные расходы. Недавно Верховная рада Украины приняла поправки к бюджету на 2023 год, в результате чего его дефицит возрос с запланированных $38 млрд до $54,75 млрд. В октябре Минфин страны сообщил, что с начала этого года Киев получил от Запада в виде грантов кредитов $33,8 млрд. Еще одним источником финансирования стали облигации внутреннего государственного займа, которые позволили привлечь $11,8 млрд.