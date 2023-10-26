Курица в России может подорожать еще на 30 процентов до конца года
Куриное мясо в России может подорожать еще на 20-30 процентов к концу года. Такой прогноз в разговоре с «Парламентской газетой» озвучил доктор экономических наук, профессор, советник экс-председателя Совета Федерации Сергея Миронова и бывший начальник Департамента экономики Минсельхоза Леонид Холод в четверг, 26 октября.
«Все будет зависеть от величины инфляции и издержек, — констатировал Леонид Холод. — Но с учетом доходов населения, на мой взгляд, какого-то взрывного роста цен на курицу ожидать не стоит. Колебания возможны, но относительно небольшие — в районе 20-30 процентов».
Ранее вопрос с подорожанием курицы поднял Владимир Путин на совещании с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Согласно Росстату, куриное мясо в России с начала года прибавило в цене больше 28 процентов.
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