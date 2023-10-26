Курица в России может подорожать еще на 30 процентов до конца года

Куриное мясо в России может подорожать еще на 20-30 процентов к концу года. Такой прогноз в разговоре с «Парламентской газетой» озвучил доктор экономических наук, профессор, советник экс-председателя Совета Федерации Сергея Миронова и бывший начальник Департамента экономики Минсельхоза Леонид Холод в четверг, 26 октября.