Казахстан обсуждает увеличение поставок нефти в Германию

Министерство энергетики Казахстана ведет переговоры об увеличении объемов поставок нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" до 2 млн тонн в год. Об этом сообщил на брифинге глава ведомства Алмасадам Саткалиев.
"В ходе государственного визита президента Казахстана в Германию германская сторона выразила заинтересованность в увеличении объемов поставок казахстанской нефти. В настоящее время идут переговоры, согласования с российской стороной в части обеспечения транзита казахстанской нефти через территорию РФ и нефтеперерабатывающими заводами о возможности приема ими нефти", - сказал он.
По его словам, объем поставок может составить до 2 млн тонн нефти в год. Окончательный объем будет определен по итогам переговоров.