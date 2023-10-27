Казахстан обсуждает увеличение поставок нефти в Германию

"В ходе государственного визита президента Казахстана в Германию германская сторона выразила заинтересованность в увеличении объемов поставок казахстанской нефти. В настоящее время идут переговоры, согласования с российской стороной в части обеспечения транзита казахстанской нефти через территорию РФ и нефтеперерабатывающими заводами о возможности приема ими нефти", - сказал он.