Бразилия смогла обогнать Турцию по покупке российского дизтоплива

Бразилии удалось импортировать в текущем месяце рекордный объем дизтоплива из России за год в условиях ограничений на экспорт топлива из РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Kpler.

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Отмечается, что суточные морские поставки дизтоплива в Бразилию в октябре продемонстрировали рост на 27% к сентябрю, почти до 200 тыс. баррелей.

Во второй половине октября Бразилия получила звание крупнейшего направления экспорта дизтоплива из РФ. Страна смогла обогнать в этом Турцию. Российские компании, в свою очередь, теперь являются ключевыми внешними поставщиками дизтоплива на рынок Бразилии.

«Российские поставки в Бразилии в этом году выигрывают ценовую конкуренцию у американских НПЗ, которые долгое время лидировали на этом рынке», - говорится в публикациям.

Напомним, что в сентябре российские власти приняли решение о введении запрета на экспортные поставки бензина и дизтоплива. Мера была принята для того, чтобы снизить его цену внутри страны. После этого разрешили экспорт дизтоплива по трубопроводам.