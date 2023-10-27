Бразилия смогла обогнать Турцию по покупке российского дизтоплива
Бразилии удалось импортировать в текущем месяце рекордный объем дизтоплива из России за год в условиях ограничений на экспорт топлива из РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Kpler.
Отмечается, что суточные морские поставки дизтоплива в Бразилию в октябре продемонстрировали рост на 27% к сентябрю, почти до 200 тыс. баррелей.
Во второй половине октября Бразилия получила звание крупнейшего направления экспорта дизтоплива из РФ. Страна смогла обогнать в этом Турцию. Российские компании, в свою очередь, теперь являются ключевыми внешними поставщиками дизтоплива на рынок Бразилии.
«Российские поставки в Бразилии в этом году выигрывают ценовую конкуренцию у американских НПЗ, которые долгое время лидировали на этом рынке», - говорится в публикациям.
Напомним, что в сентябре российские власти приняли решение о введении запрета на экспортные поставки бензина и дизтоплива. Мера была принята для того, чтобы снизить его цену внутри страны. После этого разрешили экспорт дизтоплива по трубопроводам.
Ранее управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк рассказала, что благодаря мерам, принятым Федеральной антимонопольной службой (ФАС), снижение цен на бензин в России будет продолжаться.