Минимальную цену на крепкий алкоголь хотят поднять

Министерство финансов России выступило за повышение на 7,5% минимальной розничной цены (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28 градусов. Мера может быть принята с 1 января 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра финансов Алексея Сазанова главе ведомства Антону Силуанову.

Среди продукции, относящейся к спиртным напиткам крепостью выше 28 градусов — водка, ликер, ром, текила, винные и коньячные напитки.

Сазанов обратил внимание на то, что инфляция по итогу текущего года как раз составит указанные проценты. В этой связи, по его словам, целесообразно поднять МРЦ.

Так, скорректированная цена на крепкий алкоголь будет соответствовать реальной конъюнктуре рынка, отмечается в письме.

Ранее стало известно, что калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» была выдана лицензия правительства Мексики на производство текилы в России.