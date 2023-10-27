Кабмин определил сельхозпродукцию для экспорта за рубли через спецсчета

Российское правительство утвердило список сельскохозяйственной продукции, при поставках которой с 1 ноября допускаются расчеты за рубли через специальные счета.

Как говорится в распоряжении за подписью российского премьер-министра Михаила Мишустина, в перечень вошли, в частности, мясо птицы, молоко, пшеница, подсолнечное масло.

«По указу президента с 1 ноября по контрактам на поставку за рубеж российской сельскохозяйственной продукции допускается особый порядок расчетов — за рубли через специальные счета», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что целью соответствующего решения является обеспечение финансовой стабильности России в условиях внешнего санкционного давления.