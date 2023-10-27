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Набиуллина назвала обязательную продажу валютной выручки временной мерой

Обязательная продажа валютной выручки экспортерами может быть лишь временной мерой для стабилизации курса рубля, который формируется под влиянием фундаментальных факторов вроде соотношения экспорта и импорта. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Набиуллина назвала обязательную продажу валютной выручки временной мерой
© РИА Новости

"Что касается эффективности валютных ограничений - наша позиция не изменилась здесь. Мы считаем, что такие ограничения, если и сработают, могут сработать в краткосрочном периоде, что обменный курс формируется под влиянием фундаментальных факторов: экспорта, импорта, привлекательности национальной валюты как средства сбережений. Сейчас эта мера временная, распространяется на крупных экспортеров. Мы и правительство будем проводить мониторинг того, как она действует, чтобы оценить ее эффекты", - сказала Набиуллина.