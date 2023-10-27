Набиуллина назвала обязательную продажу валютной выручки временной мерой

"Что касается эффективности валютных ограничений - наша позиция не изменилась здесь. Мы считаем, что такие ограничения, если и сработают, могут сработать в краткосрочном периоде, что обменный курс формируется под влиянием фундаментальных факторов: экспорта, импорта, привлекательности национальной валюты как средства сбережений. Сейчас эта мера временная, распространяется на крупных экспортеров. Мы и правительство будем проводить мониторинг того, как она действует, чтобы оценить ее эффекты", - сказала Набиуллина.