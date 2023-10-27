В США указали на финансовый крах страны из-за дефицита федерального бюджета

За последний год дефицит федерального бюджета США увеличился вдвое, до двух триллионов долларов. Об этом сообщает американский онлайн-журнал Federalist, передают «ИноСМИ».

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Это свидетельствует о том, что в стране наблюдаются структурные проблемы. Кроме того, возникают угрозы финансовому благополучию населения, отмечает издание.

Подчеркивается, что в скором времени из-за выросшего федерального долга, повышенных процентных ставок, по которым Минфину приходится платить владельцам федерального долга, оплата процентов станет основной статьей расходов.

«А этот сценарий равносилен тому, чтобы воровать у следующих поколений — налоговые доллары юных американцев пойдут на оплату векселей, выписанных родителями, бабушками и дедушками», — говорится в публикации.