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FT: в ЕС согласовали передачу доходов от замороженных активов России Украине

В Европейском союзе согласовали использование доходов от замороженных активов России на поддержку Украины.

Как сообщила газета Financial Times, Еврокомиссия намерена представить юридический механизм по инициативе в начале декабря.

По сведениям источников, Брюссель поддерживает контакт с Лондоном и Вашингтоном для синхронизации подходов в этом вопросе.

В США указали на финансовый крах страны из-за дефицита федерального бюджета

Ранее госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» подала в суд на крупный европейский депозитарий Euroclear Bank, заморозивший многие ценные бумаги российских инвесторов.

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