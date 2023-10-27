В Европейском союзе согласовали использование доходов от замороженных активов России на поддержку Украины.

Как сообщила газета Financial Times, Еврокомиссия намерена представить юридический механизм по инициативе в начале декабря.

По сведениям источников, Брюссель поддерживает контакт с Лондоном и Вашингтоном для синхронизации подходов в этом вопросе.