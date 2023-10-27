Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в РФ ожидают второй рекордный урожай, которого должно хватить как для обеспечения внутренних потребностей, так и для внешнего рынка, передает РИА Новости.

"Ожидаем второй рекордный урожай, которого хватит и для потребителей на внутреннем рынке, и для наших партнеров за рубежом", - сказал он.

Мишустин также отметил, что в России заметно увеличилось производство овощей, плодов, масличных и ягод. Кроме того, по его словам, выросли объемы российских семян. Премьер указал, что минеральных удобрений было приобретено больше, чем в прошлом году. Мишустин указал, что сев озимых под урожай 2023 года идет по плану.

По его данным, намолочено более 140 млн тонн зерновых и зернобобовых. По его мнению, меры государственной поддержки способствовали положительной динамике.

"В 2023 году аграрии получили порядка 2 тыс. российских и белорусских тракторов. Планируется до конца года поставить еще 13 тыс. единиц машин и оборудования в лизинг", - добавил российский премьер.