Набиуллина заявила о влиянии войны на Ближнем Востоке на политику ЦБ

Руководство российского Центробанка учитывает напряженную ситуацию на Ближнем Востоке при принятии ключевых решений. Об этом Эльвира Набиуллина в ходе выступления на пресс-конференции по итогам октябрьского заседания совета директоров ЦБ.

Глава Банка России назвала текущую ситуацию в регионе «существенным фактором неопределенности» на мировом рынке, в том числе рынке энергоносителей. Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке из-за затягивания боевых действий между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС может привести к сокращению глобального спроса на ключевые экспортные категории российской продукции. Последнее, как уточнила она, рискует произойти на фоне замедления темпов роста мировой экономики.

«Это влияние (войны на Ближнем Востоке — прим. «Ленты.ру), с одной стороны, для российской экономики — рост цен на экспорт, но с другой стороны, объемы спроса могут сократиться», — заключила Набиуллина.