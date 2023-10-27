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На фоне расширения Израилем военной операции в Газе выросли цены на нефть и золото

После сообщений о том, что израильские военные расширили масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа, нефть марок Brent и WTI резко подорожала на бирже, сообщают СМИ.

Нефть и золото подорожали после сообщений об израильской операции в Газе
© pixabay.com

Нефть марки Brent росла до 90,48 доллара за баррель (плюс 2,3%), WTI – до 85,54 доллара за баррель (плюс 2,8%), пишет Yahoo Finance.

Как пишет Washington Post, также подорожали золото, серебро и медь.

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Напомним, Израиль объявил, что расширил масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа. Боевое крыло ХАМАС сообщило об ожесточенных боях с израильскими войсками.