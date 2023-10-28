Специалист Галактионов дал прогноз по ценам на нефть в ноябре

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов заявил, что справедливая цена на нефть Brent на ноябрь составляет $88 — 92 за баррель с вероятностью смещения вверх при изменении ситуации на Ближнем Востоке.

В беседе с «Газетой.Ru» Галактионов предположил, что цена барреля нефти Urals в ноябре может быть на $8 — 10 дешевле.

«Важно, как страны альянса «Большой семёрки» будут дальше реагировать на поставки российской нефти по ценам значительно выше установленного потолка в $60 за баррель», — сказал он.

Как считает Галактионов, ключевым фактором для отечественных нефтяников станет динамика мировых цен на сырьё и особенности налогового регулирования.