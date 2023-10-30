Запасы газа в ЕС обновили исторический максимум

Общие запасы газа в ЕС продолжают обновлять исторический максимум, приблизившись к 98,9%. Поступления СПГ в регион к концу месяца снова начали расти до рекордных уровней. Газ на бирже в Европе торгуется около $560 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 30 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".

Видео дня

Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема.

Накануне объем прокачки составил 40,3 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" заякобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) стран ЕС 28 октября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 15 млн куб. м. В то же время закачка составляла 184 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 98,87% (на 8,75 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 109 млрд куб. м газа, что является историческим максимумом запасов газа в ЕС. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе ожидается такой же теплой, как в ходе предыдущей семидневки. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре выросла до 20%.