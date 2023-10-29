Торговые переговоры между ЕС и Австралией провалились

Министр торговли Австралии Дон Фаррелл заявил, что последний шанс достичь договоренностей в рамках переговоров по торговому соглашению между Австралией и Европейским Союзом провалился. Слова министра приводит издание Politico.

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По словам Фаррелла, неформальный диалог между Канберрой и Брюсселем на полях встречи министров торговли стран G7 закончился ничем. Министр выразил надежду, что "когда-нибудь соглашение будет достигнуто", однако признал, что сейчас надежд на прогресс нет.

Разногласия Евросоюза и Австралии в отношении торгового соглашения обусловлены недовольством Канберры тем, что продукция австралийского сельского хозяйства не получала полный доступ на европейский рынок. В первую очередь, речь идет о говядине, баранине и сахаре. В ответ на открытие европейского рынка для сельхозпродукции, Австралия готова была предоставить странам преференции для доступа к запасам полезных ископаемых.