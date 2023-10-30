В России озвучили число поддельных купюр на миллион рублей
Уровень фальшивомонетничества в России составляет 4 поддельных купюры на миллион, что является наиболее низким уровнем среди ведущих мировых экономик. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на статистику регуляторов.
В настоящее время ЦБ РФ считает довольно высокой степень защищенности банкнот. Вместе с тем он активно принимает меры для борьбы с подделками.
В частности, еще в 2022 году Банк России начал модернизировать бумажные деньги. Речь идет не только о внешнем виде рублей, но и об их защищенности.
По числу фальшивок на миллион России удалось опередить ведущие экономики, например, Великобританию, США, Австралию. Также в список самых безопасных вошли некоторые государства ЕС.
Россия демонстрирует положительную динамику благодаря высокой степени защиты национальной валюты, утверждают в аналитическом центре компании «Яков и Партнеры».
В числе факторов, стимулирующих фальшивомонетничество — высокая доля наличных платежей в структуре транзакций, отмечают эксперты.
Ранее сообщалось, что, по данным Банка России, число выявляемых поддельных купюр снизилось за год почти на треть. В июле-сентябре 2023 года было выявлено 3106 поддельных банкнот, что на 31,21 процента меньше, чем за аналогичный период в 2022-м (4515).