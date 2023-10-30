В России озвучили число поддельных купюр на миллион рублей

Уровень фальшивомонетничества в России составляет 4 поддельных купюры на миллион, что является наиболее низким уровнем среди ведущих мировых экономик. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на статистику регуляторов.

В настоящее время ЦБ РФ считает довольно высокой степень защищенности банкнот. Вместе с тем он активно принимает меры для борьбы с подделками.

В частности, еще в 2022 году Банк России начал модернизировать бумажные деньги. Речь идет не только о внешнем виде рублей, но и об их защищенности.

По числу фальшивок на миллион России удалось опередить ведущие экономики, например, Великобританию, США, Австралию. Также в список самых безопасных вошли некоторые государства ЕС.

Россия демонстрирует положительную динамику благодаря высокой степени защиты национальной валюты, утверждают в аналитическом центре компании «Яков и Партнеры».

В числе факторов, стимулирующих фальшивомонетничество — высокая доля наличных платежей в структуре транзакций, отмечают эксперты.