Инфляция в Испании в октябре сохранилась на уровне 3,5%

МАДРИД, 30 октября. /ТАСС/. Годовая инфляция в октябре в Испании составила 3,5%. Таким образом, этот показатель не изменился по сравнению с цифрой, зафиксированной в сентябре. Соответствующие предварительные данные опубликовал национальный институт статистики королевства.

"Расчетная годовая инфляция индекса потребительских цен в октябре 2023 года составляет 3,5%", - уточнили в ведомстве. В институте пояснили, что повышение цен на электроэнергию было компенсировано снижением стоимости топлива и менее интенсивным ростом цен на продукты питания.