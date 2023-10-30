Российские банки высказались о токенизации рублей

Многие кредитные организации в России выступают за токенизацию безналичных денег в банках (ТБДБ). Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Ассоциации банков России (АБР).

Как уточняется, заинтересованы в данном процессе 73% респондентов. Они указывают на наличие преимуществ ТБДБ в сравнении с действующими формами безналичных расчетов. АБР провел опрос, его участниками стали 18 банков. Среди них - системно значимые кредитные организации.

Вместе с тем 56% респондентов сообщили о необходимости разработать концепцию оптовой модели цифровых денег для подобного продвижения.

Кроме того, некоторые кредитные организации выступили за проработку вопроса о применении токенизированных безналичных денег при проведении трансграничных расчетов и автоматизации условий сделок с помощью смарт-контрактов.

Более трети финансовых организаций сочли целесообразным учитывать результаты тестирования цифрового рубля при разработке новой технологии токенизации безналичных денег.