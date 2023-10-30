ЦБ: повысилась обеспокоенность россиян ростом цен на продукты

В октябре обеспокоенность россиян ростом цен на продукты повысилась, следует из Оценки ЦБ потребительских настроений в октябре. Документ опубликован на сайте регулятора 30 октября.

Граждане чаще, чем в сентябре, жаловались на повышение стоимости яиц, мяса, птицы, фрукты, и овощи. Еще одним поводом для обеспокоенности в октябре стали цены на бензин.

«Обеспокоенность респондентов ростом цен на бензин, яйца, мясо и птицу в октябре была максимальной за год», — подчеркивается в комментарии.

Одновременно реже, чем в прошлом месяце, россияне сообщали о росте цен на соль и сахар.

Оценка населением наблюдаемой годовой инфляции в октябре повысилась на 0,1 процентный пункт к сентябрьским показателям до 13,9%. Повышение оценки наблюдаемой инфляции произошло за счет подгруппы респондентов без сбережений, у опрошенных со сбережениями она снизилась, уточняет регулятор.

В целом инфляционные ожидания населения в октябре снизились, но остаются на повышенном уровне, также подчеркнули в Банке России.